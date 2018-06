Eccellenze: Stefano Bonaccini, "per il quarto anno consecutivo E.R. è Regione che cresce di più"

Il Governatore della Regione Emilia-Romagna presente - insieme ad ospiti quali Alan Friedman - all'inaugurazione della nuova sede della "Top Automazioni", di Poggio Torriana.

“Penso che manifattura, cultura, saperi e turismo siano i segreti sui quali investire per avere una crescita che sia duratura e non solo di breve respiro”. Questa la linea indicata dal Governatore dell'Emilia-Romagna, Bonaccini, nel giorno dell'inaugurazione del nuovo stabilimento della Top Automazioni, di Poggio Torriana. “Una grande e bella storia italia”, l'ha definita il Sindaco di Rimini Gnassi. L'Azienda – che quest'anno festeggia il 40esimo anniversario – rappresenta un'eccellenza nel settore della costruzione di caricatori automatici. Ingenti gli investimenti in ricerca ed innovazione. Il Presidente di Top Automazioni Bruno Bargellini, intanto, pensa al futuro. “La nostra idea - afferma - è raddoppiare gli investimenti, i macchinari ed il fatturato”. Durante il talk show dal titolo “Fra la via Emilia e il Mondo” - condotto dal Direttore della San Marino RTV, Carlo Romeo –, Stefano Bonaccini ha parlato di un'economia regionale decisamente in salute. L'Emilia-Romagna è prima in Italia per quota pro-capite di export, e non a caso. “Per il quarto anno consecutivo – ha detto Bonaccini – siamo la Regione che crescerà di più”. Tra i relatori il Vicario Generale della Diocesi di Rimini, Monsignor Ricci, il Sindaco di Poggio Torriana Daniele Amati e Alan Friedman. “Questo imprenditore – ha detto il celebre giornalista e scrittore – ha raggiunto grandi risultati, nonostante i problemi strutturali e di burocrazia dell'Italia”. E poi uno sguardo al quadro europeo. Secondo Friedman il Belpaese si trova in un sistema difettoso, perché la zona euro è ancora priva di un'armonizzazione fiscale. “Ma con 2.300 miliardi di debito – ha concluso – l'Italia non può permettersi di uscire dalla moneta unica”.



Nel servizio le interviste al Governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e a Bruno Bargellini: Presidente di "Top Automazioni"