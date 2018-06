Economia, prosegue trend positivo a San Marino. Annunciati provvedimenti per il lavoro

Ricollocamento per over 50 e 'attrattive' per nuove imprese

Anche i dati del mese di Aprile confermano la tendenza positiva dell’economia. La conferma arriva dalla segreteria Industria, che annuncia una serie di provvedimenti per il lavoro



L’incremento di 607 unità nel settore privato corrisponde ad una crescita dell’occupazione del 4,03% in un solo anno. Dati che migliorano ancora il trend occupazionale registrato nei primi 3 mesi del 2018. Quello sulla disoccupazione totale si mantiene più basso di 34 unità rispetto ad Aprile 2017, quello sulla disoccupazione in senso stretto registra 146 unità in meno. “Pur in calo importante sono numeri ancora elevati – si legge in una nota- e richiedono misure ulteriori di stimolo. Sia sul fronte della domanda che dell’offerta di lavoro, sono in dirittura d’arrivo provvedimenti importanti”. Sarà emesso entro la fine di giugno il Decreto per gli incentivi all’assunzione di donne e over-50. Categorie che, come mostrano i dati, faticano di più a collocarsi e per le quali la Legge di bilancio 2017 aveva previsto misure ad hoc.



Poi si lavorerà per cercare di attrarre nuove imprese. Accanto al Decreto per la liberalizzazione del commercio emesso il 30 aprile scorso, che ha previsto l’eliminazione dei vincoli per la costituzione di imprese di proprietà di non residenti, la prossima settimana verrà emesso il Decreto per la forte riduzione dei settori in cui è previsto il nulla osta del Congresso di Stato per poter operare. Dei circa 20 settori “protetti” ne rimarranno circa 9, e solo nelle aree di mercato veramente sensibili come i monopoli naturali: acqua, luce, gas. Infine sul fronte dell’offerta di lavoro, entro la fine dell’anno dovrà essere completata la nuova struttura degli uffici amministrativi con l’avvio dell’operatività dell’Ufficio Attività Economiche, che fungerà da Sportello Unico per l’Impresa, e della nuova sezione Politiche Attive del Lavoro presso il Cfp, che fungerà in un certo senso da Sportello Unico per i lavoratori.