La Camera di Commercio illustra il sistema San Marino ai nuovi ambasciatori

Come avviene ormai di prassi la Camera di Commercio ha incontrato gli ambasciatori che domani presenteranno le lettere credenziali ai Capi di Stato. Si tratta dei rappresentanti diplomatici di Ecuador, Libano, Montenegro, Yemen, Repubblica di Cuba e Repubblica Tunisina. La Camera di Commercio, in incontri singoli di circa 15 minuti ciascuno, ha illustrato agli ambasciatori le opportunità del sistema San Marino per gli imprenditori dei rispettivi paesi di provenienza. Al tempo stesso i diplomatici hanno evidenziato progetti in corso nelle loro realtà – compresi insediamenti turistici - che potrebbero essere d'interesse per imprenditori sammarinesi.