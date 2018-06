Banca di San Marino ospita per la prima volta in Repubblica l'anteprima del "Meeting per l'Amicizia fra i Popoli"

Lunedì 18 giugno, presso Villa Manzoni la Banca di San Marino ospiterà per la prima volta in Repubblica l'anteprima del “Meeting per l'amicizia fra i popoli 2018”, evento promosso dal Congresso di Stato in collaborazione con la Fondazione “Meeting per l'Amicizia fra i Popoli 2018” e la BSM.

Il titolo dell'evento è “I valori nascosti dell'archeologia: un episodio della guerra in Siria”, i relatori saranno Giorgio e Marilyn Buccellati due archeologi di fama mondiale ai quali si deve la scoperta in Siria della biblica Urkesh, docenti all'università della California a Los Angeles. Introdurranno la serata il Segretario di Stato Nicola Renzi, l'amministratore Delegato di Banca di San Marino Domenico Lombardi e il Presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli Emilia Guarnieri. Tutti i cittadini sono invitati.