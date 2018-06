Imprese artigiane, Unas: "Necessaria proroga di sei mesi per convertire gli oggetti descrittivi in codici ATECO"

Uno degli adempimenti richiesti alle imprese riguarda l’obbligo di convertire il proprio oggetto descrittivo in codice ATECO, ovvero delle attività economiche, entro il prossimo 30 giugno. UNAS a tal proposito sottolinea alcune criticità che impediscono tempi celeri, come il problema di una corretta definizione dei codici senza perdere operatività e il problema dell’adeguamento ai dispositivi di legge in tema di codice ambientale e relativi adempimenti.



Per questo motivo, “è fondamentale - afferma il Segretario UNAS, Pio Ugolini - poter confidare nella possibilità di traslare la scadenza dal 30.06.2018 al 31.12.2018”.



Già inoltrata formale richiesta alla Segreteria di Stato competente.



Il comunicato stampa UNAS