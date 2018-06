In prima linea nell'innovazione della blockchain: primo incontro operativo

Incontro operativo tra San Marino Innovation e l'azienda Polybius per dare inizio ai lavori della joint venture per far diventare San Marino leader nel settore blockchain

Una joint venture per far diventare San Marino un punto di riferimento per la tecnologia blockchain.

L'azienda con cui collaborerà San Marino Innovation sarà la estone Polybius, una società di big data che collega il settore finanziario ed economico tradizionale con le nuove transazioni della tecnologia blockchain.

I piani prevedono la creazione di una nuova società sammarinese per dar vita ad un ecosistema blockchain, che "permetterà di sviluppare nuova economia, nuovo lavoro e incentivare una trasformazione guidata dalle tecnologie", sostiene il Presidente di San Marino Innovation, Sergio Mottola, che annuncia l'intenzione di realizzare un meccanismo per l'autenticazione e la verifica dell'identità digitale. Ma anche trasformare il blockchain che solitamente rientra nella sfera della proprietà privata in una realtà pubblica.



Nel video l'intervista ad Anton Altement Ceo e co-fondatore Polybius e al Presidente di San Marino Innovation, Sergio Mottola





Silvia Sacchi