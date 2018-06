Neni Rossini al vertice dell'Anis

È una donna a guidare l'Associazione industriali di San Marino. Neni Rossini è stata eletta alla Presidenza dall' Assemblea generale dei Soci. Ad aprire i lavori Stefano Ceccato, Presidente uscente, che sulle riforme non ultimate, ha rimarcato l’importanza di “fare presto, ma farle assieme, condividendo le soluzioni con chi opera sul campo ogni giorno, se si vuole puntare davvero allo sviluppo del Paese”.



Un obiettivo rimarcato anche da Neni Rossini che ribadisce: “siamo un punto di forza del Paese, la nostra priorità è lo sviluppo”. I tavoli aperti, ricorda il Segretario William Vagnini, sono diversi: dall’IVA all’Europa, dal mercato del lavoro al Bilancio dello Stato, su cui per gli Industriali è necessaria “una seria e determinata operazione di spending review sia per mettere in sicurezza i conti, sia per recuperare risorse da investire nell’ammodernamento del Paese”, fino alla riforma delle pensioni.



Oltre a Neni Rossini e Stefano Ceccato (Past President), l’Assemblea ha eletto direttamente i 4 membri del Consiglio Direttivo: Tito Masi, Paolo Mularoni, Secondo Bonfè e Pier Giovanni Terenzi.



Nel servizio l'intervista a Neni Rossini