Rtv: dipendenti e sindacati a confronto sui tagli chiesti dal Cda. La Direzione lavora per dare garanzie

Convocata questo pomeriggio l'Assemblea generale dei dipendenti della San Marino Rtv. Nell'incontro di ieri tra la Direzione Generale, la Rappresentanza Sindacale Aziendale e i rappresentanti delle tre sigle sindacali, l'Azienda ha comunicato la richiesta proveniente dal Consiglio di Amministrazione di intervenire sui costi aziendali con un taglio compreso tra i 300 e i 400mila euro entro dicembre 2018. La Direzione Generale, per ottemperare alle richieste del Cda, ha presentato un piano di ristrutturazione che prevede anche l'intervento sugli stipendi dei dipendenti. A fronte di ciò Csu ed Usl, incaricate della trattativa dalla Rsa, hanno ritenuto irricevibile la proposta del taglio alle retribuzioni con l'unanimità dell'Assemblea dei dipendenti. Seguiranno ulteriori confronti alla ricerca delle migliori soluzioni percorribili.



La Direzione Generale della San Marino Rtv ringrazia la Rsa e i sindacati per la disponibilità a un confronto civile, rispettoso e costruttivo. Nel Cda di lunedì prossimo la Direzione Generale si farà comunque carico di proporre quegli opportuni provvedimenti che possano dare maggiore sicurezza alla Azienda, nonostante il momento complesso, al fine di raggiungere anche quest'anno l'obiettivo di chiudere il bilancio in positivo, come già accaduto nel 2017.