Serata Csu post-sciopero: "Al Governo la maggiore responsabilità di mettere fine al clima di scontro sociale"

Ribadita la necessità di confronto e concertazione

Motivo centrale della serata post-sciopero, cui hanno preso parte i Segretari di CSdL e CDLS insieme a Nicola Selva per Adesso.sm, e ed Elena Tonnini di DiM, è stata invece la necessità di confronto e concertazione, avanzata non solo dal sindacato, - fanno sapere - ma da tutta la cittadinanza. “Al Governo, ha detto la CSU, spetta la maggiore responsabilità di mettere fine al clima di scontro e divisione che da troppo tempo paralizza il Paese”.



Tra i temi affrontati anche l'allarme lanciato dalla CSU sulle risorse di Fondiss, “che il Comitato Amministratore ha deciso, a maggioranza, di assegnare alle banche unicamente in base ai tassi di interesse, senza tenere conto – ha sottolineato il sindacato - di criteri di solidità e affidabilità”. Una decisione, questa – si è detto - che mette a rischio queste risorse che appartengono ai singoli lavoratori”.