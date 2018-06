Fondiss: il Comitato Amministratore risponde alla Csu, "mai deliberato modalità di assegnazione degli importi alle banche"

Il Comitato Amministratore di Fondiss replica alla Csu e rigetta con forza le accuse lanciate dal sindacato di aver ignorato “i più elementari criteri di attenzione e prudenza” nelle decisioni per la gestione dei fondi smentendo al contempo la sussistenza di “situazioni di criticità”.



Il Comitato entra nel dettaglio spiegando di aver ritenuto comunque “doveroso” bandire una gara per l’eventuale investimento dei fondi derivanti dalle prestazioni previdenziali, “per non privare gli iscritti – sottolineano - di un rendimento nel periodo che intercorrerà tra la scadenza dell’attuale mandato del Comitato - 30 giugno così come la scadenza del deposito a termine in Banca Centrale - e l’insediamento del nuovo”.



Precisa poi di non aver deliberato alcuna modalità di assegnazione degli importi che torneranno disponibili a fine mese, ma di avere semplicemente discusso e deliberato a maggioranza le caratteristiche delle lettere di richiesta di offerta inviate alle banche solo per “valutare l'opportunità di investire” i fondi; infine una rassicurazione, quella di aver operato in sei anni “senza mai mettere a rischio il patrimonio Fondiss, ottenendo il massimo rendimento possibile, con i vincoli di impiego imposti dalla legge”.