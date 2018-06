Occupazione in ripresa a Rimini con una media superiore alla regione Emilia Romagna

I dati del sistema informativo che monitora le imprese e il mercato del lavoro, elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio della Romagna, aggiornati a Giugno 2017, nell’area Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, confermano una ripresa sul fronte occupazionale, grazie soprattutto all'incremento degli addetti nei Servizi e all'aumento del numero dei dipendenti.

135.120 addetti nel settore privato in provincia di Rimini, di cui il 70% dipendenti e il 30% imprenditori. Nel confronto con giugno 2016, l’occupazione a Rimini sale al 4,1%, media superiore alla Regione, che incrementa del 3,3%.

L’incremento maggiore spetta ai Servizi di alloggio e ristorazione che si avvicina al 10%, in linea con la media regionale, a cui segue Noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese, il Commercio, il Manifatturiero e il settore delle Costruzioni.

In merito alle forme giuridiche, le variazioni annue sono positive per ciascuna tipologia; la maggiore spetta alle cosiddette “altre forme”, ovvero cooperative, consorzi, associazioni, che occupano il 10,8% degli addetti)

Quasi il 45% degli addetti nei comuni della provincia si concentra nel comune di Rimini, a cui segue Riccione, Cattolica e Bellaria.



Silvia Sacchi