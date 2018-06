Sindacati e Associazioni di categoria incontrano il Presidente BCSM: "Incontro costruttivo"

Sindacati tornano a chiedere equità fiscale e l'attivazione del tavolo di regia politica sui temi di rilievo per il Paese. Celli: "Lo attiveremo già dopo la seduta consiliare"

“Costruttivo il clima, alta la qualità degli interventi”. Il presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti, si presenta in un primo confronto già in qualche modo produttivo: “Sono emersi spunti stimolanti – aggiunge – che ci permetteranno di svolgere al meglio il nostro lavoro”.



“Approccio positivo” riconosciuto al Presidente dal segretario Csdl, Giuliano Tamagnini. “Si è dichiarata pronta ad ascoltare tutte le parti – dice – impegnata ad acquisire informazioni sullo stato del sistema”. Non mancano le richieste al Governo: il segretario Cdls, GianLuca Montanari, auspica la ripresa del confronto, “sull'equità fiscale, per una politica non solo di austerity” e Tamagnini torna a chiedere il tanto auspicato “tavolo di regia politica sui temi di rilievo”.



Dal segretario alle Finanze, Simone Celli, l'impegno ad attivarlo già dopo la seduta consiliare, per “disegnare la strategia complessiva rispetto agli interventi dei prossimi 6-12 mesi”. Per Celli, “incontro costruttivo”, ricordandone i temi: ristrutturazione di Banca Centrale; riorganizzazione complessiva del sistema; con particolare attenzione agli interventi su Carisp.



Il segretario dell'Anis, William Vagnini, torna ad evidenziare la necessità di un sistema bancario che ritrovi fiducia e reputazione e che sia di reale supporto alle attività economiche.



AS