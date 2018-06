San Marino si 'propone' al Giappone, obiettivo è attrarre investitori in Repubblica

San Marino si 'presenta' al Giappone per attrarre nuovi investitori. A Palazzo Begni l'incontro tra le segreterie di Stato all'Industria e agli Esteri e un gruppo di rappresentanti della Camera di commercio giapponese, tra i quali anche esponenti di multinazionali.



Le istituzioni sammarinesi hanno illustrato le opportunità per le imprese di insediarsi sul Titano. Si è parlato di vantaggi fiscali, anche rispetto all'Italia, di ottenimento della residenza per chi sceglie la Repubblica, di San Marino Innovation e della rete di accordi che il Paese possiede.



Una presentazione del sistema, quindi, che si affianca alle visite ad aziende sammarinesi che il gruppo nipponico sta compiendo in queste ore e a un tour del territorio. E' la prima volta che una delegazione della camera di commercio giapponese compie questo genere di visita. Il gruppo è stato accompagnato dall'ambasciatore del Giappone a San Marino, Keiichi Katakami, e dal console onorario del Giappone a San Marino, Leo Achilli.



