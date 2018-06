Visita funzionari FMI, Celli “Aperta l'opzione di assistenza finanziaria, ma prematuro parlarne”

Una visita non solo di cortesia, quella del responsabile per San Marino al Fondo Monetario Mahmood Pradhan, salito sul Titano ieri per presentare alla Reggenza il nuovo Capo delegazione del Dipartimento Europeo dell'Organismo.



I rapporti si consolidano e proprio dal Fondo il Titano incassa un attestato di stima, nelle dichiarazioni dell'Alto Funzionario Pradhan quando ai nostri microfoni dice: “Il Governo sta facendo un lavoro fantastico”.



Per il Segretario alle Finanze, un apprezzamento positivo, per contatti che si intensificano: “visita che denota attenzione e sensibilità del Fondo rispetto al nostro Stato e un atteggiamento positivo al lavoro del governo, passaggio significativo che presagisce ad ulteriori momenti di confronto con l'expertise dell'FMI”.



Sullo sfondo, il capitolo di una possibile assistenza finanziaria dell'Fmi a San Marino, non in agenda negli incontri di ieri, ma l'opzione resta aperta: “prematuro parlare di scelte definitive, il confronto, con la politica e con le parti sociali, dovrà essere portato avanti ad ampio spettro. Già nelle prossime settimane interverranno elementi di chiarezza in questo senso”.



Nel video, l'intervista al segretario di stato alle Finanze, Simone Celli