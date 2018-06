ABS: "Richiamo alla responsabilità per modernizzare il sistema bancario"

L'Associazione Bancaria Sammarinese invita i sindacati ad avviare in tempi celeri la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro, e a tutti chiede di ripensare "vecchie regole e logiche" proprio nel nome della difesa dei livelli occupazionali e vista l'evoluzione del sistema. “Regole e logiche – spiega l'ABS - figlie di contratti collettivi stipulati quando il contesto era di crescita e comunque sovrabbondanti rispetto a quelle applicate in altri settori”. Mette così a confronto il valore retributivo di un impiegato nel settore bancario con il settore industria, evidenziando un margine favorevole del 44%, divario ancora più netto alla luce dei contratti integrativi recentemente oggetto di disdetta – ricorda ABS - “proprio a causa dell'eccessiva onerosità”.