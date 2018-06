Sciopero dipendenti BSM: si ritirino i recessi dei contratti integrativi, poi confronto

I dipendenti di Banca di San Marino tornarno a far sentire la loro voce dopo il "mancato rispetto", dichiarano, degli accordi contrattuali da parte del CdA. La partecipazione allo sciopero di oggi è quasi totale, con le sedi chiuse, come sottolineano i dipendenti che si sono ritrovati nella sede della Csu per una conferenza stampa insieme ai vertici del sindacato.



La richiesta è che si ritirino i recessi e si trasformino in disdette. Poi, spiegano dalla Csu, si potrà iniziare a dialogare per trovare un accordo insieme. Le proposte sono "irricevibili", affermano, perché contro la legge. Questa mattina incontro con una delegazione di Governo per spiegare la situazione. I sindacati auspicano che l'esecutivo si farà "portavoce dei diritti lesi".



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista a Patrick Mularoni, dipendente Bsm e componente della Rsa