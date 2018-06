Assemblea dipendenti Rtv: chiesto incontro con il Governo

Nuova assemblea dei dipendenti di San Marino Rtv con le sigle sindacali: Csdl, Cdls e Usl. Come anticipato nei giorni scorsi, è stata inviata la richiesta di un incontro urgente con il Congresso di Stato al completo.



La Csu, in una nota, parla della necessità di capire le intenzioni del Governo rispetto "a quale progetto di sviluppo abbia per l'azienda". Taglio dei costi e qualità del servizio pubblico, prosegue la Csu, "sono difficilmente compatibili". Csdl e Cdls commentano gli incontri già avvenuti con i vertici di Rtv e parlano di un clima di "cordialità e franchezza".



mt