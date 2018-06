San Marino sul Sole 24Ore come esempio per il trust

Il prestigioso quotidiano economico "Il Sole 24Ore" ha citato domenica scorsa la Repubblica di San Marino come esempio per la sua regolamentazione in materia di trust. Nell'articolo viene indicato che il Titano, a differenza dell'Italia, ha una propria legge in proposito.



Per il Quotidiano la normativa sammarinese comporta maggiori vantaggi per il cliente, che porta consapevolezza dell'atto che andrà a sottoscrivere e porta una forta attenzione nella formazione professionale di uno degli attori principali del trust quale il trustee.



Ci si sofferma inoltre sull'importanza e sul valore per il singolo trust della Corte per il Trust sammarinese.