Segreteria Industria: “Obiettivo sviluppo”



La segreteria Industria fa il punto sugli ultimi provvedimenti varati e lancia i passi futuri per favorire la crescita economia.

“Non solo tagli e tasse, non solo provvedimenti necessari per la messa in sicurezza del bilancio. Il Governo sta agendo, in parallelo, avendo ben chiaro che l'obiettivo è quello di favorire, nel medio e lungo termine, la crescita e lo sviluppo”. Un circolo virtuoso: favorire l'ingresso di imprese, significa favorire il lavoro, portando anche più entrate per lo Stato. In 2 mesi, tre provvedimenti in questa direzione: liberalizzazione del settore del commercio; il decreto, in attesa di ratifica, per ridurre il numero dei settori che necessitano di nulla osta del Congresso di stato per avviare l'attività; il decreto che disciplina il credito agevolato, per favorire progetti di ampliamento o miglioramento tecnologico delle grandi imprese in territorio. Principi chiave a guidare i provvedimenti: sburocratizzazione, riduzione dei tempi e della discrezionalità per avviare o far crescere una attività.

In questa direzione, il segretario Zafferani anticipa i prossimi passi: sinergia con San Marino Innovation per attrarre realtà legate all'economia dell'innovazione; un progetto di legge antiburocrazia per snellire il rapporto tra aziende e PA; una azione a livello normativo per comprendere, in un solo provvedimento, legge sulle società e legge sulle licenze.



Seguiranno aggiornamenti



Nel video l'intervista al segretario all'Industria, Andrea Zafferani



AS