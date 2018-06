Banca CIS acquisisce la Compagnia Sammarinese di Assicurazioni

“Nasce la prima Banca e Assicurazione di San Marino”: così Banca CIS annuncia l'acquisizione della Compagnia Sammarinese di Assicurazioni, "integrando – fanno sapere dall'istituto – il proprio capitale sociale”: infatti, con una ulteriore iniezione di oltre 4.5 milioni l'istituto porta il patrimonio a superare ora i 59 milioni di euro. L'obiettivo dichiarato è proprio quello “di dare vita ad un nuovo polo di Banca e Assicurazione nel territorio della Repubblica, in linea con i più evoluti sistemi finanziari europei”.



Per la banca, “l’iniziativa costituirà un reale supporto allo sviluppo della ripresa economica del Paese. Si tratta di un segnale di fiducia – spiegano - nei confronti del mercato, nel solco di un progressivo processo innovativo dell’offerta di strumenti finanziari ed assicurativi che il gruppo Banca CIS mette a disposizione di una domanda in costante crescita”.



Il comunicato stampa Banca CIS