Pensionati Csu: “Servizio San Marino Spiaggia soppresso? Sarebbe un taglio ad un servizio sociale”

Il servizio San Marino Spiaggia, ovvero il trasporto verso la spiaggia di Rimini che da anni lo Stato in convenzione con aziende private assicurava in particolare alle persone anziane, non è ancora partito. A farlo notare sono le Federazioni Pensionati di CSdL e CDLS che a questo punto, dopo numerose sollecitazioni e richieste rivolte -fanno sapere - alla Segreteria Finanze senza ricevere risposte certe, ritengono ormai soppresso il servizio. “Se così fosse – affermano – si tratterebbe di una misura di spending review che andrebbe a colpire un servizio ad una delle fasce più deboli della popolazione”.