BSM: interrotto lo sciopero dei dipendenti iniziato in mattinata

Forti critiche, da parte dei vertici dell'Istituto, al Sindacato

"Comunichiamo che il Personale di Banca di San Marino ha interrotto lo sciopero, e nel pomeriggio di oggi tutte le filiali saranno aperte al pubblico”. La comunicazione, da parte dell'Istituto, è arrivata in Redazione poco dopo le 13, lasciando intendere una prossima soluzione della vicenda. Si erano riuniti presso la Direzione Generale di Faetano, questa mattina, i lavoratori di BSM. Tutto ciò dopo giornate convulse, ed infruttuosi tentativi di trattativa. Oggi, con un comunicato, BSM sosteneva di aver manifestato “un'apertura risolutiva totale” verso le richieste dei rappresentanti dei lavoratori, e invitava i dipendenti a riattivare il servizio alla clientela. Dito puntato, poi, contro la Centrale Sindacale Unitaria, accusata di promuovere un “braccio di ferro” con logiche giudicate “non trasparenti”. Stigmatizzato, in particolare, l'abbandono del tavolo convocato dal Governo, senza aver ascoltato le proposte di controparte. Banca di San Marino ricordava di avere dato l'ok – in quell'occasione – alla trasformazione del “recesso dei contratti integrativi in disdetta”, purché vi fosse la disponibilità della parte sindacale ad interrompere le mobilitazioni e trovare un accordo ponte entro il 31 agosto, per ridurre per alcuni anni il costo del lavoro. Luce verde, nella comunicazione ai dipendenti di sabato, anche al pagamento del premio di produzione. Nella nota si parlava inoltre di “sorda ostinazione e profonda contraddittorietà” del Sindacato. I dipendenti, dal canto loro, si erano riuniti in assemblea durante la mattinata. “Siamo sorpresi – aveva affermato il Segretario della FULEA-FULSAC CsdL, Alfredo Zonzini – che questa mattina in Azienda non ci fosse nessuno dei vertici, nonostante la disponibilità al dialogo” espressa ieri dai dipendenti.