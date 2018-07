San Marino si presenta ai futuri turisti: avviata la nuova campagna pubblicitaria

Nuovo slogan, nuove collaborazioni e messaggi social.

La Repubblica 'unica' al mondo torna a presentarsi ai turisti e lo fa servendosi di mezzi di comunicazioni vecchi e nuovi. Presentata la campagna di comunicazione del Titano, in collaborazione esperti di marketing e, allo stesso tempo, con realtà turistiche della Riviera.



L'investimento si aggira sui 365mila euro, per un'attività di promozione del territorio che 'viaggerà' su diverse piattaforme: la carta stampata, con pubblicità e spazi dedicati; la radio, con il network Radio Deejay; la cartellonistica e i social network. Perché tramite la geo-localizzazione oggi è possibile raggiungere gli utenti che si trovano nelle vicinanze, specie nei luoghi di interesse della Riviera, e 'chiamarli' a San Marino con un messaggio che apparirà sulla loro applicazione di Facebook e simili.



Ma ci saranno due 'classici' maxi-cartelloni sulla A14, nelle vicinanze di Rimini e Riccione. Confermata la collaborazione con Mirabilandia. La Dams si occuperà di pacchetti turistici su misura. Tutto questo in attesa dell'evento principale dell'estate: Timeline. San Marino e Rimini sono più vicine, perché è attiva la collaborazione con Rimini Reservation, impresa che offre servizi come le prenotazioni alberghiere e il marketing territoriale



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Nicoletta Corbelli, direttore dell'Ufficio del Turismo