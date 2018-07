ABS e ABI insieme "per la modernizzazione del sistema"

Iniziativa congiunta in ambito formativo e su un tema di stretta attualità a San Marino come quello delle relazioni sindacali nei sistemi bancari.



Sullo sfondo, l'obiettivo congiunto per le due Associazioni: quello di portare un contributo, fungere da supporto, verso l'auspicato memorandum d'intesa tra Banca Centrale e Bankitalia.



In parallelo, trovare un contributo di idee, sull'esempio di quanto già vissuto dall'Italia nell'affrontare le riforme che attendono il sistema sammarinese, non ultime, quelle contrattuali.

Riorganizzazione e modernizzazione del comparto bancario: un percorso intrapreso dallo stivale nell'ultimo ventennio, una sfida attualissima per ABS e che sta affrontando – ricorda - “con determinazione e nel rispetto dei ruoli reciproci, al fianco delle istituzioni, delle Autorità e degli stakeholders disposti ad appoggiare le riforme non più rinviabili”.



Un workshop tenuto dal Direttore Centrale di ABI, Stefano Bottino e dal suo staff sul tema delle relazioni sindacali. Esempio italiano, si diceva, alla luce delle linee guida che hanno portato già nel 1997 a siglare un protocollo d'intesa tra banche, sindacato, governo. Tre principi: condivisione del contesto di riferimento; convergenza di obiettivi e dialogo fattivo con i sindacati; riorganizzazione del sistema in una logica di efficienza e competitività internazionale.

Principi di base che ABS intende fare propri, per farne metodo di lavoro con le organizzazioni sindacali verso le prossime riforme contrattuali: “sindacato come principale stakeholders del cambiamento – dice ABS – “con cui rapportarsi secondo regole di trasparenza e condivisione”.



AS