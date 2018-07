Botta e risposta sul commercio: Osla chiede indirizzo strategico; Zafferani "lavoriamo su normativa organica per l’impresa"

E' un botta e risposta a distanza quello fra Osla e il Segretario Andrea Zafferani. Pomo della discordia: la riforma della legge sul commercio.



Gli imprenditori tornano ad attaccare dopo il plauso pubblico all'indomani del tavolo di confronto. Sembrava che la parte pubblica – scrivono - avesse convenuto sull’obiettivo di rendere il settore pronto alle sfide del futuro. A tre settimane da quel primo incontro, però, nessun documento è giunto e nessuna convocazione è stata comunicata alle associazioni.



Alla richiesta di Osla di un indirizzo strategico, risponde la Segreteria che definisce “strani” i comunicati di questi giorni ricordando di aver avvertito le associazioni che si sarebbe presa il tempo necessario per analizzare la proposta di legge consegnata da Osla e Usc per la revisione della normativa di settore e che avrebbe dovuto uniformare questa legge con quella in corso di preparazione per eliminare il concetto di licenza e creare un' unica normativa sull’impresa.



“Questa legge è in elaborazione – spiega Zafferani - e probabilmente sarà in quella sede che troverà spazio una disciplina organica delle particolarità e peculiarità del settore commerciale, per la quale certamente le proposte di Usc e Osla rappresenteranno un cardine importantissimo”.



Comunicato Osla



Comunicato Segreteria Lavoro



MF