Fellini: crescono i passeggeri nei primi sei mesi dell'anno, così come il fatturato sui 3,4 milioni di euro

Numeri positivo per lo scalo internazionale Rimini San Marino

A giugno 2018 l'aeroporto Federico Fellini ha registrato un numero di passeggeri pari a 47.334 (+15,3% rispetto all’anno precedente) e un numero di movimenti pari a 306 (+ 21,4% rispetto al 2017).



Numeri in crescita riportati dalla società di gestione AiRiminum con l’aviazione generale, che ha sempre registrato una crescita di quasi il 50 per cento dei movimenti così come dei passeggeri.



Guardando ai primi mesi dell'anno i passeggeri transitati presso lo scalo sono stati 121.625 (+10,5%). Mentre l'aviazione generale ha visto un aumento dell'11,4 % con un calo però di quasi il 10% dei passeggeri.

I passeggeri totali transitati per il Fellini nel 2018 quindi sono stati 123.066 (+10,2 % rispetto al 2017);



Il fatturato complessivo a livello consolidato del Gruppo AIRiminum risulta di 3.387.856 euro (+3,9%)