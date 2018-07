Dagli Stati Uniti dazi alla Cina per 34 miliardi. Per Pechino parte la più grande guerra commerciale nella storia economica

Gli Stati Uniti hanno imposto dazi alla Cina per il 25% su 818 beni tra parti di auto, apparecchiature medicali, aerospazio e information technology. Le misure complessive hanno un valore totale di 34 miliardi di dollari e fanno parte della prima tranche di un'azione preliminare da 50 miliardi.



La manovra non è stata apprezzata dal governo cinese che, tramite il suo ministero del Commercio, parla di "bullismo commerciale" e di una manovra che ha dato il via alla "più grande guerra commerciale nella storia economica".



Da Pechino annunciano che si passerà al contrattacco, ma per ora non sono stati forniti dettagli sulla possibile rappresaglia.