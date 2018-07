Saldi al via oggi in Emilia Romagna: previsti 95 euro di spesa a persona

Saldi al via - da oggi - in tutta la regione. Un mese di sconti che, secondo l’Osservatorio economico di Confesercenti E.R., porterà una spesa media di 95€ a persona, per un ammontare complessivo di 323 milioni di euro di vendite nell'intera regione.