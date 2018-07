Turismo estivo: 24 milioni di stranieri sceglieranno l'Italia

Saranno 24,5 milioni i turisti stranieri in arrivo in Italia quest'estate contro i 23 milioni del 2017, per un totale di 104,5 milioni di presenze. Lo rileva una indagine condotta dal Centro studi della Cna. La spesa del turismo internazionale in Italia salirà dai 12,7 miliardi del 2017 ai 14 miliardi di questa estate, con un incremento superiore al 10%. Cresceranno in media del 3,5% le presenze turistiche internazionali, con una punta del +4,3% nelle città d'arte (11,5 milioni di stranieri, con Roma al primo posto), +3,5% nelle mete eno-gastronomiche e +2,8% nelle località marine.