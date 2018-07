Immobili, la provincia di Rimini riparte con +5,5%

Sulle pagine de Il Sole 24 Ore un'indagine sulla compravendita delle case nelle varie province italiane. Balzo in avanti per Rimini con un +5,5%. Ma in generale è tutta l’Emilia Romagna che produce numeri positivi. In testa c’è Piacenza: +9,1% , poi Forlì-Cesena, Parma e Rimini che si insedia al quinto posto di una graduatoria in cui l’unico dato negativo è di Bologna -1,2%. Stato di salute ben diverso rispetto alla confinante provincia di Pesaro e Urbino che fa segnare -3%.