Csu: sold out a Domagnano per la serata sulle banche, Aqr in dirittura d'arrivo

Dove va il sistema bancario sammarinese? il quesito al centro della serata dei sindacati

E' la prima uscita pubblica per i vertici di Cdls e Csdl, dopo la lettera diffamatoria giunta in Congresso di Stato e il due Segretari Generali, in una sala Montelupo gremita, partono proprio da lì.



"A chi giova?" chiede Giuliano Tamagnini alla Maggioranza. C'è Luca Boschi, di Civico 10 a parlare di "atto becero e vergognoso"; "Diffamazioni e calunnie di chi si trincera dietro l'anonimato" gli fa eco Giancarlo Venturini della Dc. In pieno accordo nell'esprimere solidarietà ai sindacati. Poi ognuno torna nei propri ruoli quando si parla di "Caso Titoli" senza che emergano sostanziali novità sulle questioni legate alla loro compra vendita.



Altro tema, quello dello stato di salute degli Istituto di Credito. Sono domande incalzanti ai due consiglieri soprattutto per i timori legati ala previdenza e agli oltre 500 milioni di euro del primo pilastro depositati nelle banche. La novità arriva però per voce di Boschi: "La nuova governance di Banca Centrale è a buon punto nella chiusura dell'Aqr".



Resta da capire quale sia il progetto di sviluppo per il settore finanziario sammarinese. Una risposta al quesito della serata che per i sindacati non è arrivata