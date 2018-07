Antenne: gli Usa revocano il blocco a Zte, verso la ripresa de lavori anche a San Marino

Gli Stati Uniti revocano il blocco imposto al colosso cinese delle telecomunicazioni ZTE. La svolta, riportata dai media internazionali, arriva dopo mesi difficili per l'azienda con il divieto di acquistare componentistica statunitense. Si parla di 1,4 miliardi di dollari sborsati dall'impresa, tra multa e depositi di garanzia.



Si tratta di una notizia positiva anche per il segretario di Stato alle Telecomunicazioni, Andrea Zafferani, perché proprio ZTE è partner tecnologico per la realizzazione della rete di telefonia mobile. La divisione italiana dell'azienda ha comunicato di essere pienamente operativa. Zafferani conta ora di tornare alla progettazione degli impianti il prima possibile.



In base ai piani, la Zte dovrebbe entrare in una new company con l'Aass per la gestione della rete. E uno dei propositi è far insediare l'azienda anche in Repubblica attraverso la nascita di una società di diritto sammarinese.



Mauro Torresi