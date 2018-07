Turismo fulcro dell'economia della Romagna: continua la crescita della Riviera

Arrivano segnali positivi anche in questa prima parte di stagione estiva nella riviera romagnola. La costa sta registrando il tutto esaurito e anche l'entroterra che, grazie al maggior coinvolgimento in feste ed eventi, sta attraendo tantissime persone. Non solo Rimini e la riviera, tutta la Romagna è in un trend positivo di presenze. I dati ufficiali arrivano al mese di aprile, ci spiega l'assessore al turismo Andrea Corsini, ma i segnali in questi prima parte di estate rassicurano gli operatori turistici.



Nel video intervista a Patrizia Rinaldis, presidente Associazioni Albergatori di Rimini e Andrea Corsini, Assessore al Turismo e Commercio Emilia-Romagna