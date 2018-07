Piano strategico per il turismo: l'Usot approva ma chiede di essere coinvolta

L'Unione Sammarinese Operatori del Turismo interviene sul piano strategico per lo sviluppo del settore. Usot si ritiene "particolarmente soddisfatta" dal piano redatto dalla società JFC - accreditata dal segretario al Turismo - poichè quanto raccolto organicamente al suo interno rappresenta "la maggior parte, e comunque gli elementi sostanziali , di tante richieste e proposte" fatte negli anni.

Tuttavia, scrive Usot in un comunicato stampa firmato dal suo presidente Riccardo Vannucci, "mentre il governo ed il Consiglio Grande e Generale, si apprestano ad approvare un documento cosi importante e condiviso" grande è la "sorpresa" per "l'estromissione dalla camera di commercio di tutte le associazioni imprenditoriali del paese", "atto ingiustificato e - sottolinea Usot - in completa contrapposizione con quanto contenuto nel piano strategico".

"Solo con il coinvolgimento degli operatori economici il paese può trovare soluzione alla difficile situazione in cui giace - conclude poi Usot - invece stiamo assistendo allibiti ad una delle decisioni più inaccettabili e controproducenti per lo sviluppo del Paese."