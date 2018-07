Azionisti Asset: "sentenza Treggiari ci restituisce dignità"

Sentenza Treggiari: il primo commento è affidato a una nota firmata "numerosi azionisti Asset Banca". "Apprendiamo con viva soddisfazione, scrivono, l'esito della sentenza in cui si rigetta il ricorso di Banca Centrale in merito alla ricusazione del giudice dei rimedi straordinari nonché la conferma del Giudice naturale Isabella Pasini in merito al procedimento in essere della liquidazione coatta amministrativa di Asset Banca.



L'approfondita analisi di Treggiari, sottolinea la nota, restituisce dignità ai sottoscritti che non hanno mai avuto dubbi sul ripristino della verità dei fatti. È un'occasione, concludono, per fare anche riflessioni sul rilancio del sistema bancario che passa attraverso il ripristino della legalità e difesa di realtà come Asset Banca che con i suoi investimenti, anche e soprattutto italiani, ha sempre creduto nella Repubblica di San Marino.



Il comunicato Azionisti Asset