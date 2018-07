Fondi pensione: i frutti dell'investimento in energie rinnovabili

Il Consiglio di Previdenza torna a riunirsi dopo la proposta di Banca Centrale di trasformare i fondi pensione del primo pilastro in obbligazioni con garanzia dello Stato. Un incontro di routine, l'ultimo prima delle ferie estive. Sulla famosa ipotesi di Bcsm solo qualche accenno, “anche perché – spiega Tamagnini – non c'è stato più alcun riscontro rispetto alla proposta verbale”.



Mentre torna d'attualità l'allocazione dei fondi, oggi sono stati presentati i risultati di un investimento redditizio. Due anni fa 40 milioni del primo pilastro sono stati investiti in tre fondi di energie rinnovabili gestiti da Quercus, terzo produttore in Italia.



Si è deciso di puntare non solo in energie solari ma anche nell'eolico e in un fondo multitecnologico europeo che riguarda anche le biomasse. Una scelta che sta pagando bene: ha fruttato il 17% il primo anno e dal 2017 l'8% annuo per i prossimi dieci anni.



MF