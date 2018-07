Sanatoria, Osla propone un confronto per uscire dall'impasse

Osla, in una nota, ripercorre l'andamento del settore dell'edilizia, dal boom alla bolla speculativa. Nel mezzo il fenomeno diffuso della difformità del costruito rispetto all’approvato. Definisce “cruda e veritiera” la lettura che ne ha dato il Segretario Michelotti, “dalla quale emerge la complicità perpetrata nel tempo dell’intera filiera coinvolta, parti sociali, tecniche e politiche”.

Ora come ripartire dall'impasse senza soverchiare cittadini e aziende? Osla propone così di condividere con le associazioni di categoria di settore e la Segreteria al Territorio un confronto in modo da poter unire le istanze di privati e imprese con la legalità.