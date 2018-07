OCSE: attribuito al Rapporto San Marino il rating "Compliant", il massimo riconoscimento nella scala di valutazione

L'OCSE ha pubblicato l'esito della recente sessione di valutazione di Fase 3 del Gruppo di revisione tra pari che si è tenuta il mese scorso in Liechtenstein. Il rating complessivo attribuito al Rapporto di San Marino è Compliant. Con questo risultato il Titano ha raggiunto il massimo riconoscimento nella scala di valutazione, nel 2013 il rating attribuito era infatti stato Largely Compliant, un gradino inferiore. Per la Segreteria di Stato per le Finanze, “ciò rappresenta un segnale inequivocabile della validità del lavoro compiuto dal governo e dall’intera amministrazione per consolidare ulteriormente il percorso di uniformazione alle migliori pratiche internazionali in materia di trasparenza, legalità e cooperazione fiscale e finanziaria". Plauso del Governo al lavoro svolto in questi anni in particolare dall'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Agenzia di Informazione Finanziaria che ha partecipato anche alla discussione del Rapporto in Liechtenstein. Dal rapporto OCSE si evince come la Repubblica abbia migliorato la sua valutazione complessiva nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.