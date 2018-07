A Domagnano il seminario sull'antiriciclaggio

In corso a Domagnano "L'antiriclaggio oltre il vincolo normativo", seminario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'incontro ha come relatori l'ispettore Coordinamento della Vigilanza BCSM Patrizio Ettore Cherubini, l'ex funzionario BCSM Andrea Vivoli e Maurizio Pappalardo, autore della verifica in Asset.



Nel seminario si punta ad inquadrare la struttura nazionale del sistema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Dai relatori delucidazioni sulle normative già introdotte in materia di antiriciclaggio e di quelle di prossime introduzione, con tutte le relative correlazioni per quanto riguarda la normativa sulla privacy e l'innovazione finanziaria. Una discussione anche sull'adeguata verifica, con gli adempimenti da adottare, facendo valutazioni sul profilo di rischio dei clienti.



L'obiettivo finale è fornire spunti circa il reale valore aggiunto delle disposizioni antiriciclaggio, da utilizzare come metodo di lavoro nell’approccio al cliente e nell’analisi dei rischi sottostanti l’esercizio dell’attività professionale.