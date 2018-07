Fattore Innovazione: una nuova prospettiva per il futuro dell’azienda 4.0 all'EcoArea di Cerasolo

Il 24 luglio a Rimini un pomeriggio di lavoro con i maggiori esperti italiani del settore



Guardare la propria azienda con una prospettiva diversa e scoprire gli strumenti utili per poterla guidare e trasformare nei prossimi anni. Questo l’obiettivo degli organizzatori di “Fattore Innovazione” l’evento che si terrà il 24 luglio a Rimini.



Nove aziende del territorio, alcune anche “competitor” sul proprio mercato - Webit, ZeitGroup, SimpleNetworks, Rubiko, ConversaCon, Libertas, Nurse24, Engynya e Eshu Adv - hanno deciso di mettere a fattor comune le proprie esperienze e il proprio network, per organizzare e finanziare il primo evento del genere della Romagna.



Domani imprenditori e manager avranno a propria disposizione, gratuitamente, i maggiori formatori italiani per quanto riguarda l’innovazione aziendale.

Sarà un workshop per studiare, mettere in pratica e lavorare su casi concreti e capire come applicare l’innovazione all’azienda del futuro. Gli strumenti, per citarne alcuni, sono “Business Model Canvas”, “LEGO Serious Play”, “Design thinking”, “Growth Hacking” e “Agile”.



Alle 13.00 è previsto un pranzo di networking tra tutti gli iscritti. Seguirà la presentazione dei formatori e degli strumenti di lavoro e poi una full immersion dalle 15.00 alle 18.30, divisi per tavoli. A seguire un aperitivo di feedback dove saranno analizzati i risultati della giornata.

Obiettivo del workshop è trovare spunti utili così da prendere decisioni consapevoli per il futuro della propria azienda.



Appuntamento presso EcoArea a Cerasolo di Rimini (via Via Rigardara 39) dalle ore 12.30 alle 19.30 del 24 luglio.