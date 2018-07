Fca: Manley al lavoro, Marchionne in condizioni irreversibili. Avvio pesante in borsa

Riduce il calo Fca in Piazza Affari, dove il titolo cede l'1,4%, nel primo giorno di quotazioni dopo il cambio al vertice tra Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale a Zurigo, e Mike Manley. Dimezza quasi il calo dell'apertura Ferrari (-2,88%), mentre Cnh (-2,18%) ed Exor (-2,88%) restano deboli. Oggi e domani Manley è impegnato con il Gec, l'organismo decisionale del Gruppo, in vista del Cda e della presentazione dei conti trimestrali tra 2 giorni.



Sono stazionarie le condizioni dell'ex a.d di Fca Sergio Marchionne ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili all'ospedale universitario di Zurigo. Non ci sono conferme da parte dell'azienda né sono previsti bollettini medici. Il top manager è nell'ospedale svizzero da oltre tre settimane dopo un'operazione alla spalla destra che si doveva risolvere con un breve periodo di convalescenza.