Contratti erga omnes: firmato l'accordo sulla verifica della rappresentatività sindacale

Ieri la firma dell'accordo sulla verifica della rappresentatività sindacale alla presenza del Direttore dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro per San Marino e l'Italia, Gianni Rosas. “L'intesa, utile all'attuazione della stessa legge sulla rappresentatività, - fa sapere il Congresso di Stato - riporta le regole condivise da tutte le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali sulla verifica del numero di iscritti per le prerogative di legge e per la firma dei contratti erga omnes”. Per il Governo “si tratta di un passo storico che mette il Titano avanti a tutte realtà democratiche. Un esempio – si rimarca – che sarà certamente replicato in altri Paesi”.