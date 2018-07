Lavoro: il Direttore dell'ILO Italia - San Marino, Gianni Rosas incontra CSdL e CDLS

“San Marino deve ripartire dal dialogo sociale”: parola di Gianni Rosas, Direttore dell'ILO per l'Italia e il Titano, ieri a confronto con una delegazione di CSdL e CDLS. Rosas esorta alla costruzione di un metodo di confronto tra le istituzioni e le parti sociali, che ora – osservano i sindacati – vivono una lunga fase di difficoltà nelle relazioni. Piena solidarietà dal Direttore dell'ILO ai dirigenti CSdL e CDLS per il tentativo di diffamazione contenuto nella lettera anonima di cui si è tanto parlato nell'ultimo periodo. Al centro del confronto anche l'azione del sindacato per la tutela dei fondi pensione e le problematiche del sistema bancario. E proprio sulle banche Rosas ha parlato della possibilità di attivare una collaborazione tra esperti dell'ILO e del Sindacato Europeo con le Confederazioni sammarinesi per individuare le soluzioni più opportune. L'incontro – fa sapere infine la Csu - è servito, tra le altre cose, anche per fare il punto sulle convenzioni dell'ILO che San Marino non ha ancora ratificato, ad esempio quella sul lavoro domestico.