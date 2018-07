Osla sul polo della moda: "La previsione di incremento delle entrate per lo Stato non è ad oggi supportata da proiezioni ufficiali"

Osla interviene sul progetto The Market ed evidenzia come la previsione dell'incremento di 200 milioni di entrate nelle Casse pubbliche in 10 anni e al netto delle agevolazioni fiscali, fatta a suo tempo, non risulti essere oggi sostenuta da proiezioni ufficiali. Due anni fa infatti - spiega Osla - era in vigore il regime monofase e si suppone, quindi, che la previsione di incremento degli introiti per lo Stato, prospettata dagli investitori, derivi dalla proiezione basata sullo status quo. Certamente - aggiunge l'Organizzazione degli Imprenditori - non può essere frutto di proiezioni diverse, dal momento che lo stesso tavolo di lavoro presso la Segreteria Finanze non ha ancora preso in esame alcuna ipotesi per la quantificazione delle aliquote della nuova Imposta sui consumi". Osla attende dunque la ripresa dei lavori alle Finanze, per giungere a previsioni economiche sostenibili.



Comunicato stampa Osla