Le associazioni di categoria in tribunale contro le modifiche allo statuto Camera di Commercio: "chiuso ogni dialogo e confronto"

In un comunicato congiunto ANIS, OSLA, UNAS, USC e USOT si uniscono contro la decisione del governo di modificare il regolamento della Camera di Commercio tramite decreto. Le associazioni partono dall'annuncio del governo della creazione una nuova e pubblica Agenzia per lo Sviluppo, "senza chiarire espressamente quale sarebbe stato il futuro della Camera di Commercio, che ha proprie funzioni e prerogative ed è, va precisato, una società di diritto privato". Per le associazioni di categoria, che rappresentano il 42% del capitale sociale di "Camera di commercio", le modifiche, che riguardano l'ingresso della nuova governance, " avrebbero dovute essere discusse e approvate nell’Assemblea dei soci", come scritte nello statuto della società.



Le associazioni spiegano che, di fronte all'ingresso di una nuova governance, sono state avanzate "diverse e importanti proposte per trovare un accordo che soddisfacesse entrambe le parti, rendendosi disponibili anche a modificare lo statuto della Camera di Commercio in funzione di una nuova governance che tenesse effettivamente conto del socio di maggioranza, ossia l’Eccellentissima Camera".



Modificare lo statuto della Camera di Commercio tramite decreto ha, per le associazioni di categoria, esautorato "gli altri soci da tale scelta e di fatto estromettendoli anche dalle decisioni future che la società avrebbe dovuto prendere". Da qui l'annuncio del ricorso in Tribunale contro le delibere dell'assemblea.



Il comunicato stampa delle associazioni