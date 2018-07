Piano stabilità, pensioni e fondi, CSU: "confronto, altrimenti mobilitazione"

O il confronto o la mobilitazione. La CSU si dice pronta a tornare in piazza o a ricorrere ad altre forme di protesta se non dovesse arrivare una negoziazione con il Governo sui temi economici. A Domagnano si è svolto l'attivo dei delegati della Centrale sindacale unitaria durante il quale si è parlato soprattutto di piano nazionale di stabilità, riforma delle pensioni e gestione dei fondi pensionistici.



Il sindacato si dice unito per arrivare a una concertazione con la politica. In merito al piano di stabilità, la Csu torna a criticare la mancanza, al suo interno, delle realtà che producono ricchezza. Sulle pensioni “non ci accontentiamo del confronto - affermano – perché dobbiamo arrivare al negoziato”. E annunciano battaglia nel caso i fondi pensione fossero usati per dare "ossigeno alle banche". Durante l'incontro si è discusso anche della situazione della sanità, con l'esortazione a ingaggiare medici con contratto collettivo e non con accordi ad personam.



mt