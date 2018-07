Adesso.sm: "40 milioni di fondi pensione investiti nel 2015 nel fondo Quercus"

La maggioranza che interroga pubblicamente il governo non è cosa da tutti i giorni. Lo fa Adesso.sm partendo dall'importanza che riveste la conservazione delle pensioni e scrive "considerato il rischio che parte di quelle somme vadano o siano già disperse". Per la maggioranza tra il 2015 e il 2016, quindi con il precedente Esecutivo, " pare siano stati investiti circa 40 milioni di euro in un hedge found speculativo con sede ad Hong Kong".



Di qui la richiesta di sapere se questi importi, investiti nel fondo Quercus o altri ad alto rischio, usufruiscano delle più elevate garanzie, facendo anche chiarezza su quali siano gli investimenti attuali e se sugli investimenti siano state pagate anche commissioni o riconosciute particolari tasse. La maggioranza chiede anche se il Quercus Italian Wind Fund è attualmente sottoposto ad indagine da parte della magistratura italiana e i verbali delle sedute del Consiglio per la previdenza relativi alle scelte di investimento in questi fondi.



L'interrogazione di adesso.sm