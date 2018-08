Istanze, Unas: “Passi avanti nella formazione dei giovani e nella lotta al lavoro nero”

Soddisfazione dall'UNAS per l'approvazione, ieri sera in Consiglio, di due istanze sostenute direttamente dall'Associazione. Il riferimento va all'accoglimento dell'istanza che chiede modifiche normative per un maggior controllo sulle attività esercitate in forma abusiva, specialmente all'interno di locali destinati ad abitazione, ricordando la “necessità di fare sistema contro chi operando nell'illegalità e nella concorrenza sleale, compromette le imprese serie”. Ancora soddisfazione “perché si valorizza la formazione” con l'approvazione dell'istanza che dà la possibilità agli studenti del CFP che abbiano 16 anni, di lavorare nelle giornate prefestive, in attività collegate al percorso di studio.