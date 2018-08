Turismo: Osla propone la partnership pubblico-privato

Osla propone al turismo di compiere il salto: da collaborazione a partnership pubblico-privato. Dopo Timeline, evento che ha raccolto consensi unanimi, e in previsione del Piano Strategico per il Turismo, ricorda la nota, OSLA ha posto sul tavolo una riflessione sulle modalità di collaborazione su eventi e iniziative promozionali fra le associazioni, da una parte, e la Segreteria di Stato e l’Ufficio Turismo, dall’altra. La logica auspicata è quella della Partnership Pubblico-Privato su precisi obiettivi fondanti, grazie al quale massimizzare i risultati e limitare la burocrazia, le difficoltà e le possibili inefficienze della pubblica amministrazione. La messa a regime di questa partnership, conclude la nota, rappresenta in questo momento un cambio di passo notevole nelle relazioni fra le parti e il salto chiesto al Turismo dovrebbe essere compiuto anche dalle associazioni, per assicurare le professionalità e le competenze necessarie al successo degli obiettivi comuni.