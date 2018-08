Antenne e tlc: firmato il nuovo memorandum d'intesa con Zte, i progetti proseguono

Svolta sulla costruzione della nuova rete per la telefonia mobile a San Marino. Dopo il superamento del ban statunitense, questa mattina è stato firmato il nuovo memorandum d'intesa tra l'amministratore delegato di Zte Italia, Hu Kun, e il segretario di Stato alle Telecomunicazioni, Andrea Zafferani.



Oltre agli accordi preliminari già raggiunti nel 2017 con il colosso cinese delle telecomunicazioni per la realizzazione della rete per i cellulari e della fibra, si aggiungono oggi una partnership da realizzare con San Marino Innovation per investimenti da parte di Zte per l'innovazione tecnologica e una collaborazione con San Marino per l'expo di Dubai 2020.



Entro la fine del 2018 dovrebbe essere completato dal 70 all'80% della rete mobile così da proporre l'infrastruttura agli operatori telefonici e, allo stesso tempo, si sta lavorando per il potenziamento della fibra ottica di proprietà dello Stato. Non è escluso, poi, che l'azienda possa aprire una sua sede sul Titano.



